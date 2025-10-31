CIVITAVECCHIA – Ancora criticità e problemi al cimitero monumentale di via Aurelia nord. Questa mattina, infatti, alcuni visitatori si sono visti crollare davanti, per fortuna senza conseguenze, parti del muro, nei pressi del tempietto Bramantesco.

«Sono anni che segnaliamo la pericolosità e le condizioni della zona - hanno spiegato alcuni cittadini che hanno lì le tombe dei propri cari - ma non si sono mai registrati interventi concreti e risolutivi». Chiesto l’intervento anche dei Vigili del fuoco.