Nella ventunesima giornata del campionato regionale di Promozione (girone A) il Tolfa fra le mura amiche dello Scoponi, al termine di una sfida molto combattuta, si è imposta 1-0 sul Palocco.

I pupilli di patron Alessio Vannicola, a fronte di questa ulteriore vittoria restano al secondo posto in classifica a 39 punti, insieme a Grifone Monteverde e Ostia Antica e a sole 4 lunghezze dalla capolista Santa Marinella che domenica mattina ha avuto un battuta d’arresto. al termine di una sfida molto combattuta.

A dirigere la gara è stato il signor Flavio Bordiga di Ostia Lido, coadiuvato da Maurizio Rossi di Roma 2 e Federica Pappacena di Roma 2.

Alla vigilia di questa sfida il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso, aveva espresso preoccupazione per i tanti assenti e infortunati, ma i suoi ragazzi hanno stretto i denti e hanno dato il massimo fino a riuscire a trattenere l’intera posta in palio. Allo scadere della prima frazione di gioco il Tolfa è passata in vantaggio con un gol di Martinelli.

Da rilevare nel primo tempo che il direttore di gara Bordiga ha assegnato un penalty al Palocco, ma la saracinesca del Tolfa, De Clementi, ha parato il tiro tra gli applausi dei sostenitori biancorossi. Nella ripresa il Tolfa non ha più rischiato e ha dato prova di ottimo calcio.

«È stata una partita molto difficile - spiega il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso - noi venivamo da una settimana dura e contro il Palocco è stata la terza partita in una settimana. Abbiamo incontrato una squadra in salute che veniva da due vittorie consecutive e che, su un campo sintetico come il nostro gioca bene e sa giocare. Noi abbiamo avuto parecchie defezioni tra squalifiche e infortuni più o meno gravi, però devo dire che abbiamo fatto un primo tempo non buono. Il Palocco ci ha attaccato, i nostri avversari hanno corso tanto. Hanno sbagliato un calcio di rigore parato dal nostro portiere Gianmarco De Clementi. Poi abbiamo trovato il vantaggio grazie a Gabriele Martinelli che è stato l'autore di un gran bel gol. Abbiamo avuto una piccola defezione durante il primo tempo con Fagioli che è dovuto uscire. Nel secondo tempo abbiamo sistemato alcune cose, soprattutto a centrocampo, e devo dire che la squadra è andata decisamente meglio e non abbiamo più rischiato nulla, anzi potevamo raddoppiare in almeno due o tre occasioni. Devo dire, però, che abbiamo dato un bel segnale al campionato e soprattutto a noi stessi: c'è stato chi ha giocato in posizioni non sue ma si è comunque dimostrato all'altezza. C'è stato un grande sacrificio da parte di tutti e, quindi, devo dire che i ragazzi con questa prestazione hanno meritato e meritano il secondo posto per quello che stanno facendo da agosto. Faccio i complimenti a tutti e adesso ci riposiamo, perché ripeto è stata una settimana lunga e difficile».

Il girone A è composto da ottime squadre e il campionato è molto difficile e tirato coi risultati che non sono mai prevedibili. Mai come quest’anno ogni sfida è una finale.

Mister Macaluso, viste le tante defezioni ha schierato fra i pali De Clementi, sulla linea difensiva Santi, Roccisano, Salvato, Marziantonio; sulla linea centrale Pangi, Imperiale e Pasquini davanti Fagioli, Martinelli e Vittorini.

A disposizione c’erano: Boriello, Ficorella, Zambito, De Simone, Nuti, Suma, Giovani e Ianari. Il Tolfa da oggi comincia la preparazione in vista del big match di domenica prossima nella tana dell’ostica Pescatori Ostia.

