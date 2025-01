Impegno casalingo per il Tolfa di mister Roberto Macaluso: il team collinare affronta oggi pomeriggio alle ore 15 la prima giornata di ritorno nel campionato regionale di Promozione allo Scoponi il Ronciglione, formazione Cenerentola del girone. Il Tolfa domenica scorsa si è imposto 1-0 sui padroni di casa del DuepigrecoRoma e oggi i biancorossi viaggiano in quarta posizione di classifica e con ancora la gara col Morandi da recuperare. Propro a proposito di questa gara fanno un po' temere le voci di chi annuncia che la gara contro il Morandi potrebbe giocarsi tre giorni dopo il derby contro il Santa Marinella (mercoledì 5 febbraio, ndr).

«Quella contro il Santa Marinella che è capolista sarà una gara in cui i ragazzi dovranno dare oltre il massimo e giocare subito un'altra gara difficile dopo pochi giorni non è facile», ha fatto sapere la dirigenza. Nella scorsa sfida il Tolfa ha vinto, ma ancora una volta quanto creato non è stato concretizzato e mister Roberto Macaluso, oltre a elogiare la squadra per la buona prestazione aveva però evidenziato la necessità di diventare più concreti. La squadra collinare, infatti, con soli 15 gol subiti ha la migliore difesa, davanti in attacco si è troppo poco incisivi e all'appello mancano numerose gol a seguito di azioni mancate. Nella partita con il Morandi il tecnico biancorosso aveva però sottolineato che la new entry Suma si è mosso bene, anche se è indietro con la preparazione atletica. È rientrato dal brutto infortunio Gabriele Martinelli e, secondo Macaluso, ha mostrato una gran voglia di giocare. Il rischio di oggi è che i biancorossi possano sottovalutare gli avversari e pensare di giocare una partita facile, mister Macaluso fa però da pompiere e spegne i facili ardori, sottolineando fra le altre cose che il Ronciglione si è rinforzato e può essere pericoloso. «Oggi affrontiamo una squadra che è in netta ripresa rispetto alla squadra che soltanto un mese e mezzo fa arrancava: il Ronciglione ha fatto nelle ultime cinque partite quattro pareggi e una vittoria; ha pareggiato con squadre importanti come il Santa Marinella e quindi vive un momento positivo. Verranno su a Tolfa sicuramente per cercare di di portare via punti, di contro noi stiamo attraversando un buon momento, ma dobbiamo tenere sempre la tensione alta, perché il problema quando si affrontano queste squadre è proprio di non rimanere concentrati. La classifica è corta, soprattutto dietro, quindi dobbiamo cercare di di mantenere la posizione che abbiamo. Mi aspetto, comunque, una prestazione positiva, come riusciamo a fare quasi sempre ultimamente. Il Ronciglione troverà la squadra affamata di punti e dobbiamo esserlo per tutto il resto del campionato».

