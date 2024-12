Solo un pareggio per 2-2 per il Tolfa contro la Pescatori Ostia. Ieri pomeriggio sul sintetico del Felice Scoponi si è svolta una bella e combattuta sfida fra i padroni di casa e gli ospiti della Pescatori Ostia. Nel primo tempo il Tolfa si è portato in vantaggio con il gol di Damiano Pasquini; poi hanno continuato a spingere senza riuscire però a segnare. Nella ripresa la Pescatori Ostia ha prima pareggiato e poi è passata in vantaggio. Per fortuna poi ci ha pensato Miguel Vittorini dal dischetto a portare i suoi sul definitivo pareggio per 2-2. I collinari, allenati da Roberto Macaluso, hanno creato più occasioni da gol che non sono riusciti a concretizzare; dall'altra parte i lidensi sono stati, invece, più incisivi.

«Non abbiamo fatto una buona prestazione - ha sottolineato a fine partita il tecnico biancorosso Roberto Macaluso - nel primo tempo siamo passati in vantaggio, senza però chiudere la partita. Nella ripresa gli ospiti hanno pareggiato. Noi ci siamo messi subito a giocare alla ricerca del secondo gol, ma la Pescatori Ostia ha segnato passando in vantaggio. Poi Vittorini su rigore ha pareggiato. Le occasioni per segnare le abbiamo create, purtroppo le abbiamo sprecate. Dobbiamo ancora raggiungere la giusta quadratura e in settimana ci lavoreremo».

Il Tolfa dopo 3 partite in classifica ha due punti e la prossima settimana i collinari andranno in trasferta in terra viterbese, ossia sul campo dell'Atletico Capranica. Ma oltre al campionato il Tolfa deve pensare anche alla Coppa Italia: i tolfetani se la vedranno mercoledì contro il Civita Castellana.

