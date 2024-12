La Asd Flaminia Civita Castellana è lieta di comunicare che Federico Nofri Onofri resterà alla guida della prima squadra anche per la stagione sportiva 2024/2025. Con la conferma dell’allenatore, la società pone il secondo tassello della prossima stagione e dà un importante segnale di continuità in vista del campionato che la società del presidente Bravini mira a vivere da protagonista. Insieme al mister Federico Nofri Onofri, i rossoblu comunicano di aver rinnovato l’accordo anche con il preparatore atletico Marco Antinori e il preparatore dei portieri Paolo Gobattoni. Si interrompe, invece, la collaborazione con il vice allenatore Giovanni Abate, che ha comunicato alla società di voler intraprendere una nuova esperienza. La Flaminia ringrazia mister Abate per il suo operato, augurandogli un buon proseguimento di carriera. Il suo posto sarà occupato da Alessandro Anelli, che entra ufficialmente a far parte della famiglia rossoblu. Con questa scelta, la Flaminia intende mandare un messaggio chiaro di stabilità ai propri sostenitori, dimostrando fiducia nella strada intrapresa nell’ottobre del 2021. La continuità tecnica è un elemento fondamentale per affrontare con successo la nuova stagione, puntando a migliorare ulteriormente i risultati e a consolidare la presenza della squadra in Serie D.

Non c’è ancora l’ufficialità ma per il tecnico capranichese Lillo Puccica suonano le sirene dalla sponda Tivoli che dopo la retrocessione sul campo punta ad un ripescaggio. A prescindere dal campionato Tivoli che punta comunque ad una stagione ad alti livelli ed è questo che sta facendo pendere la bilancia nei desideri del mister viterbese che aveva avuto un contatto anche da parte della Favl Cimini Viterbo. Ufficiale invece la nomina di Alessandro Boccolini quale nuovo mister del Real Monterotondo. Per l’ex tecnico delle giovanili della Viterbese (Berretti e Primavera) e reduce nella scorsa stagione dall’esperienza divisa a metà tra Nuova Florida e Primavera della Salernitana c’è quindi il ritorno in Serie D, nella quarta categoria nazionale.

