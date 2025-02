Una serata piena di emozioni, con tanto di musica e video per ripercorrere la storia del Pirata Team, nato 18 anni fa a Sezze (Latina). È stato il teatro di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, ad accogliere la truppa ciclistica che tra giovanissimi e juniores supera le 120 unità. Il Pirata Vangi-Cosmetall si presenta ai nastri di partenza con ottime aspettative, soprattutto per la formazione Juniores del direttore sportivo Berti e non solo. Il roster è composto dalle formazioni Giovanissimi, Esordienti e Allievi sotto l'egida di Vanessa Casati. Il patron, Andrea Campagnaro, è molto fiducioso: «Diciamo che ci mettiamo tanto impegno, ci siamo allargati in Toscana e Puglia, anche se Sezze rimane il punto centrale della nostra scuola, che si è estesa anche su Civitavecchia - afferma il presidente - i sacrifici sono molti, non manca la passione, senza la quale non andremo avanti. Così come gli sponsor, che ci aiutano a vivere e a crescere».

Sul palco, a portare i saluti, anche l'ex campione setino Filippo Simeoni, che sta lavorando per una gara ciclistica a Sezze il 2 giugno. «Il Pirata - afferma Simeoni - è un vanto per Sezze e mi auguro che lo sia a lungo, sperando che i bambini si avvicinano a questo spor che ti dà grandi emozioni e ti tiene lontano dai guai, come recita l'inno della squadra».

