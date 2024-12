Ci sarà subito un incrocio delicatissimo per il 7bello di Marco Del Lungo nei quarti di finale delle Olimpiadi di Parigi. Gli azzurri, che si sono piazzati al secondo posto del loro girone dopo la sconfitta della Croazia con gli Stati Uniti, se la dovranno vedere con l'Ungheria, che si è posizionata terza nel proprio raggruppamento dietro Spagna e Australia, passata davanti per lo scontro diretto a favore. Ma da una parte c'è la consapevolezza che, ormai, si è giunti al momento cardine del percorso, per cui ogni avversaria sarà difficile da superare e questo sarà uno scoglio fondamentale, perché con una vittoria le possibilità di andare a medaglia aumenterebbero sensibilmente.

