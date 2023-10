Si comincia a vedere la mano di mister Cafarelli nell’undici che domenica ha battuto allo Stadio Fronti il Ronciglione.

I tirrenici, si sono imposti per 4 a 1, al termine di una gara giocata in modo superbo e senza fronzoli. I padroni di casa, hanno preso possesso del campo sin dai minuti iniziali, costringendo gli ospiti a restare nelle retrovie.

Al 16’, il Santa Marinella si portava in vantaggio con una rete di Caforio realizzata in mischia.

Puntando a fare risultato pieno senza correre rischi, Tabarini e compagni hanno continuato a pressare gli avversari e al 36’ conquistavano il raddoppio con un gran gol dello stesso Tabarini.

Nella ripresa, dopo appena 16 minuti, bomber Catracchia metteva al sicuro il risultato, ma sei minuti dopo, con una finezza balistica, Tabarini chiudeva definitivamente il discorso risultato. Gli ospiti, realizzavano il gol della bandiera, al 34’ su calcio di rigore.

«Un gol che mi ha dato veramente fastidio - commenta mister Cafarelli - perché avremmo potuto chiudere la partita da imbattuti. Invece quella sciocchezza fatta a pochi minuti dal termine ci ha costretto a subire la rete».

Buone nuove per i tirrenici in classifica.

Con questo successo il Santa Marinella si porta al secondo posto della graduatoria ad una lunghezza dalla capolista Sorianese, che domenica ha riposato.

Nella classifica goleador, balza in vetta Tabarini che, con le due marcature realizzate, si porta a quota sei, dietro di lui Catracchia con cinque.

«Sono molto contento della prova dei ragazzi - conclude Cafarelli - è stata una partita che abbiamo gestito bene, abbiamo iniziato molto bene e questo era importante, abbiamo corso tanto, ci siamo smarcati molto e non abbiamo dato punti di riferimento. Oggi abbiamo fatto un passo in avanti su quello che stiamo facendo e stiamo proponendo. Sono molto soddisfatto perché ho visto mettere in campo tante cose che proviamo durante la settimana. Abbiamo affrontato un avversario importante che in qualche caso ci ha messo veramente in difficoltà e questo è veramente un grande lavoro che stiamo consolidando. Quindi mi piace pensare sempre positivo e pensare di andare sempre in crescendo. Mi dispiace solamente per il gol preso perché è stata una piccola disattenzione per il resto sono contento perché ho visto una squadra giocare a calcio».

