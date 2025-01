Continua la marcia trionfale del Santa Marinella in questo campionato, che battendo allo Stadio Fronti il Cerveteri per 3 a 2, conquista la dodicesima vittoria nelle ultime tredici partite e allunga il passo nei confronti di Ostiantica, seconda ora a -7, Grifone Gialloverde e Tolfa, terze e quarte in classifica, rispettivamente a -9 e -10.

Come avevamo detto alla vigilia infatti saranno le prossime tre partite a decidere se i tirrenici avranno i mezzi per salire di categoria.

Le prossime sfide vedranno Tabarini e compagni ospitare al “Fronti” (domenica prossima), il Tolfa, poi giocheranno contro l’Atletico Salaria a Roma, per chiudere il “cerchio magico” con la seconda del girone cioè l’Ostiantica che sarà ospite dei rossoblu il 16 febbraio.

L’Incontro con il Cerveteri, comunque, è stato caratterizzato da due tempi completamente opposti. Nella prima parte della gara, infatti, i padroni di casa hanno dominato la scena, mettendo a segno tre gol (doppietta di Cerroni e rete di Tabarini), a cui ha fatto riscontro un secondo tempo in cui i “cervi” hanno tirato fuori tutto il loro carattere ed hanno accorciato le distanze con una doppietta di Falco.

Sinceramente non ci si aspettava un calo così vistoso di concentrazione da parte dei locali, ma va dato merito al Cerveteri di aver creduto in una clamorosa rimonta.

«Dopo questa gara possiamo fare un primo bilancio in quanto è finito il girone di andata – dice mister Fracassa - abbiamo girato a quarantadue punti, un percorso importante, un percorso secondo me da squadra da primato, quindi siamo molto contenti di come abbiamo gestito questa prima parte di campionato. Faccio i complimenti a tutta la squadra perché se li merita. La gara contro il Cerveteri è stata dai due volti. Nel primo tempo eravamo padroni del campo tanto da andare sul tre a zero poi, nel secondo tempo, abbiamo cercato di gestire le nostre forze in vista del derby di Tolfa di domenica prossima. Abbiamo fatto qualche cambio conservativo, subendo però la reazione degli avversari a causa di qualche calo di troppo di tensione. Questo non ce lo possiamo permettere. Una squadra che vuole arrivare, che ha fame di vittorie, non può permettersi questi cali di concentrazione. Quindi dobbiamo riflettere bene su quello che è successo anche se, alla fine, abbiamo portata a casa la vittoria. Sono tre punti tre punti importanti e adesso ci concentriamo sull'inizio del girone di ritorno che domenica allo Stadio Fronti ci vedrà di scena con il Tolfa».

Anche il Direttore Sportivo Stefano Di Fiordo esterna il suo pensiero su questa gara. «Oggi sapevamo che vincendo avremmo guadagnato qualche punto alle dirette inseguitrici – dice il Ds - la cosa fondamentale quindi era dare continuità alla serie positiva di risultati. Abbiamo fatto un buon primo tempo, dove abbiamo gestito bene non consentendo agli avversari di tirare in porta, mentre noi siamo andati in vantaggio di tre gol. Nel secondo tempo abbiamo visto che la squadra è fisicamente calata perché domenica scorsa a Capranica abbiamo giocato una partita molto dispendiosa a livello fisico e mentale. Certo, siamo stati condizionati dalla situazione fisica di alcuni giocatori come Caforio, Gaudenzi e Orlando, che ha fatto una buona partita. Però bene così visto che il Santa Marinella erano anni che non era leader in classifica. Chiudere il girone di andata con quarantadue punti è qualcosa di straordinario».

