Alessandro Caforio torna a giocare per il Santa Marinella. Dopo aver concluso, la scorsa settimana, la sua esperienza con l’Ostiantica, il difensore centrale si è accordato con il club rossoblù, dove aveva giocato anche nelle ultime stagioni, lasciando i santamarinellesi appena cinque mesi fa. Un importante ingresso quello del ragazzo vincitore di una Coppa Italia regionale col Civitavecchia e del campionato di Promozione con la Compagnia Portuale, che consentirà al Santa di rinforzare il reparto arretrato che ha incassato troppi gol finora.

Sembra che ci sia stato un duello di mercato, in questi giorni, tra Santa Marinella e Tolfa, entrambe interessate al giocatore italo-giapponese, conosciuto anche per la sua attività di modello. Ma alla fine Caforio è tornato alla corte di Daniele Fracassa.

