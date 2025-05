A quattro giornate dal termine del campionato il Santa Marinella ha il proprio destino nelle sue mani. Per dare un senso a questa stagione i tirrenici devono quantomeno conquistare una posizione nei playoff per tentare il salto di categoria. Obiettivo che passa anche attraverso il risultato che otterranno domani mattina quando, alle 11 allo Stadio Fronti, affronteranno il Palocco. La squadra romana non ha problemi di classifica, quindi potrebbe anche non tirare fuori le unghie per conquistare la vittoria.

«Mancano quattro giornate alla fine del campionato - dice mister Fracassa - e l'obiettivo è chiaramente quello di entrare nei playoff, che sia il secondo o il terzo posto poco importa, l'importante è che siano playoff. Questo è l'obiettivo della società, è il mio obiettivo ed è quello dei ragazzi. La partita di Pianoscarano è stata archiviata, ma la sosta ci ha fatto bene. Ci siamo allenati molto bene e abbiamo preparato al meglio la gara interna con il Palocco che diventa una partita fondamentale, da non sbagliare assolutamente. Bisogna prendere i tre punti e sperare anche in un passo falso delle dirette contendenti per un posto nel podio. Per quanto riguarda le assenze abbiamo Orlando che non è disponibile, con Gentili e Vecchiotti che hanno l’influenza. Per il resto sono tutti a disposizione, rientra anche Gallitano che aveva subìto un infortunio a Pianoscarano e quindi diciamo che la squadra c'è. Il momento lo stiamo capendo tutti insieme e sappiamo che è molto delicato. Non può essere buttata via una stagione per qualche errore commesso, va invece consolidato quanto abbiamo fatto di buono nella prima parte del campionato, raggiungendo questi benedetti playoff. Arriva il Palocco, una squadra che, a mio avviso salvo eccezioni, è salva con i suoi quarantacinque punti, ma sono certo che non ci regalerà niente e quindi sarà una partita vera. Dipende soltanto da noi, giochiamo in casa di fronte al nostro pubblico e ai tifosi gli va data questa soddisfazione».

