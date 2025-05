Netta vittoria dei tirrenici per 4-1 contro il Palocco e rimane aperta la pista che porta ai playoff. Il Santa Marinella ha voluto fortemente questo successo, sperando anche che l’Indomita Pomezia potesse fermare l’Ostiantica per conservare da sola il terzo posto. Invece i lidensi si sono imposti per 3-2 e dunque entrambe condividono il gradino più basso del podio a quota 62 a quattro lunghezze dall’Atletico Salaria Vescovio secondo in graduatoria. I primi trenta minuti di gioco non danno grosse emozioni al pubblico, ma al 31’ gli ospiti si portano in vantaggio con Mucili che realizza di testa. I tirrenici sanno che non possono mollare proprio ora, e al 39’ pervengono al pareggio con uno splendido gol di Gaudenzi che si libera di tre avversari e dal limite dell’area lascia partire un rasoterra che finisce in rete a fil di palo. Nella ripresa, esce bene la squadra di casa, che trova il raddoppio con Brutti, bravo a controllare in piena area e a battere Sciarra con un sinistro che finisce all’incrocio dei pali. I tirrenici prendono il largo al 33’ quando Tranquilli, con una deliziosa traiettoria a giro mette a segno il 3-1. Al 39’ chiude la girandola dei gol Cerroni, che segna di testa su calcio d’angolo battuto da Trincia.

LE PAROLE DELL’ALLENATORE DANEIEL FRACASSA. «È una vittoria importante - dice mister Fracassa - perché il nostro obiettivo principale era quello di portare a casa i tre punti per consolidare la terza posizione di classifica e puntare a un posto nei playoff. Ho visto una squadra molto brillante, c'era molta circolazione di palla, andavamo per reparti da destra a sinistra con molta fluidità. Nonostante ciò siamo andati in svantaggio, però abbiamo avuto una reazione veramente importante e Gaudenzi ha portato in parità la gara. Nel secondo tempo abbiamo preso campo e siamo andati in goal con Brutti, Tranquilli e Cerroni. Questa è stata una partita molto importante, il Palocco non era venuto a fare una passeggiata perché aveva bisogno di punti. Ora ci prepariamo per una partita molto complicata come quella di domenica prossima sul campo della Pescatori Ostia».

IL COMMENTO DEL DIRETTORE GENERALE BRUNO LUCI. «È stata una partita dall’inizio difficile - afferma il direttore generale Bruno Luci - perché siamo andati sotto, ma abbiamo affrontato una squadra volenterosa di fare risultato, quindi ci ha impegnato al massimo. Dopo il gol, i ragazzi hanno saputo reagire in maniera decisa e quindi alla fine il risultato ci ha premiato».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO STEFANO DI FIORDO. «Abbiamo giocato una buona partita - sottolinea il direttore sportivo Stefano Di Fiordo - abbiamo mantenuto la gestione della gara dal primo all'ultimo minuto, anche quando abbiamo preso il gol e subito dopo la squadra ha saputo reagire. Ho visto i ragazzi molto propositivi tanto da sfiorare più volte i gol del vantaggio che poi sono arrivati nel secondo tempo. Quindi ci giochiamo nelle ultime tre partite l'accesso ai playoff e sinceramente sono fiducioso per il finale di campionato».

©RIPRODUZIONE RISERVATA