Dopo quattro tentativi, per il Santa Marinella, arriva la prima vittoria stagionale. I tirrenici, infatti, hanno superato il JFC Civitacastellana per 3 a 1.

Una vittoria difficile in quanto, i rossoblù, hanno, ancora una volta, dovuto attendere il secondo tempo per avere la meglio sulla valida avversaria.

Iniziava bene la gara per i padroni di casa, che al 10’ sfioravano il vantaggio con una conclusione ravvicinata di Cerroni che il portiere sventava in angolo.

Al 22’ per un fallo in area ai danni dello stesso Cerroni, l’arbitro concedeva un calcio di rigore che l’attaccante tirrenico spediva sul palo.

Al 34’i viterbesi passavano in vantaggio con Anzellini sfruttando una incertezza difensiva dei locali. Insomma, il solito primo tempo di Tabarini e compagni, un film già visto nelle gare precedenti.

E come nelle gare precedenti, il Santa Marinella conquistava campo nella ripresa e non lo mollava più. Al 1’ minuto infatti, dopo una bella sgroppata, Caforio dai 25 metri scagliava un fendente che si insaccava al “sette” della porta difesa da Coretti.

Al 10’ ci provava Tabarini a raddoppiare ma la conclusione veniva sventata con difficoltà dal numero uno ospite.

Al 12’ era Trincia a mancare il raddoppio con un tiro dai 10 metri parato dall’estremo difensore avversario.

Al 14’ ancora Tabarini in evidenza con un tiro molto angolato deviato sul fondo. Ma al 31’ su un calcio di punizione dai venti metri. Tabarini lasciava partire un siluro terra-terra dritto per dritto, che perforava la difesa viterbese e finiva la sua corsa in fondo al sacco.

Al 35’ sempre Tabarini (uno dei migliori in campo), batteva un calcio di punizione con palla che finiva sulla testa di Trincia che insaccava per il 3 a 1 finale.

«Finalmente è arrivata la prima vittoria stagionale - commenta a fine gara mister Fracassa - siamo molto contenti. Abbiamo ripreso una partita con molta autorità, nonostante la giornata si era complicata perché sul risultato di zero a zero abbiamo avuto un calcio di rigore a favore e Cerroni purtroppo lo ha sbagliato, ma poi ha fatto una partita encomiabile quindi complimenti a lui e a tutto il Santa Marinella. Abbiamo vinto tre a uno, l'abbiamo ribaltata nel secondo tempo con i gol di Caforio, Tabarini e Trincia. Quindi diciamo che per noi è un punto di partenza. Abbiamo dovuto attendere con pazienza il momento opportuno visto che, purtroppo, nelle precedenti partite non erano arrivati risultati positivi per fare punteggio pieno, ma oggi ci siamo sbloccati e siamo più consapevoli della nostra forza e quindi questa è la medicina giusta per andare avanti. Ci prepareremo al meglio in settimana per affrontare la trasferta di Roma con la Longarina e quindi sono contento che ci siamo sbloccati per i nostri tifosi e per la società».

