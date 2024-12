Ultima partita del girone d’andata per le santamarinellesi, che tornano a vincere in casa contro Aprilia per 52-38. Serve a ripartire subito con il piede giusto la partita della domenica e ritrovare la concentrazione dopo la prestazione infrasettimanale opaca sull'ostico campo delle Frecce Romane. Il gioco espresso non è dei migliori, ma coach Precetti riesce a far ruotare la squadra che, nonostante alcune assenze, mantiene il vantaggio e alza il ritmo del gioco, controllando la partita e concludendo con una vittoria. La lunga pausa delle vacanze di Natale sarà utile per tirare le somme della prima parte della stagione e ripartire con prontezza nell'affrontare le sfide del 2025 e del lungo girone di ritorno.

«Un ringraziamento speciale - fanno sapere dalla società - a tutto il pubblico, sempre caloroso, che segue le santamarinellesi e le incoraggia con entusiasmo.

A tutti i sostenitori vanno i migliori auguri per delle festività serene e gioiose da parte dello staff, delle giocatrici e di tutta la società.

Parziali: 15-10; 23-8; 4-8; 10-12.

Santa Marinella Basket: Del Veccho 8; Caccamo 9, Maggi 2, Rateanu 7, Terenzi 2, Zampolini, Amalfitano 6, Moretti 6, Marino 0, Pennesi e. 12, Pennesi m, Rogani. Allenatore: Precetti.

Samurai Basket Aprilia: Galli 3, Rosmarino 12, Asciutto 3, Magnanimi 8, Bagnaia, Salvucci 4, Di Capua 3, Serio, Necci, De Vincenzo 5, Martinelli, Testa. Allenatore: Zerbini, Melchiori.

