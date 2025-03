Il Rugby Fiumicino è di nuovo protagonista. Una stagione positiva, figlia anche della recente soddisfazione colta nel mese di febbraio, e proveniente dalle convocazioni di quattro ex rugbisti ai raduni nazionali nazionali Under 18 e Under 19 in quel di Parma. Un'annata che passerà persino per domenica, quando il Fiumicino ospiterà la VII edizione del Torneo Portus, che da sette anni ad oggi è divenuto un punto di riferimento in questo ambito. L'Under 12, categoria cui tale competizione è dedicata, andrà in scena a partire dalle ore 09 presso l'impianto sportivo situato in via Taurisano 84. La giornata, sotto l'organizzazione della società rugbistica fiumicinese stessa, ha il patrocinio del comune aeroportuale. Una vera e propria occasione per celebrare i valori dello sport, dell’amicizia e del fair play, con la presenza di ben 24 squadre giovanili di 10 regioni italiane. Circa 600 bambini, appartenenti a club di livello come il Petrarca Padova, Parma, Mogliano Veneto, Asr Milano, Cus Milano e Livorno. Dopo i match disputati, alle ore 14.30 avverrà la consueta cerimonia di premiazione, con l'assessore allo Sport Federica Poggio.

