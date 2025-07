Un lieto ritorno nel quadro degli sport acquatici a Civitavecchia. È quello del Centro Nuoto, che, dopo un periodo di pausa, legato a motivi burocratici, torna sullo sfondo del movimento locale. Ad annunciarlo è proprio la vecchia-nuova realtà, il cui presidente è nel segno della continuità, ovvero Francesco Tiselli. Stiamo parlando di un personaggio che ha lanciato molto questa società, presente da oltre 20 anni e che ha fatto il suo percorso soprattutto a Montalto di Castro, con la gestione delle attività natatorie nel comune maremmano.

Tiselli, cresciuto nella Coser, ha poi portato il nuoto in provincia di Viterbo, creando anche un folto gruppo nel settore giovanile. E da lì è partito un volto conosciuto del nuoto locale, ovvero il tarquiniese Luca Mencarini, che è poi diventato campione italiano nel dorso. Dopo la chiusura delle attività a Montalto, si erano un po’ perse le tracce del Centro Nuoto, che ora torna ufficialmente in pista, ma a Civitavecchia. Presto la società sarà nuovamente iscritta alla Federazione Italiana Nuoto.

Il Centro Nuoto è legato anche alla gestione della piscina di via Maratona, in quanto fa parte dell’Ati Maratona, in compagnia della Coser Nuoto e della Coser Sport. Come detto, il presidente è Tiselli, che negli ultimi tempi si è legato soprattutto al mondo del padel attraverso il Padel Garden, dove si è comportato benissimo anche come atleta al torneo di San Marino.

