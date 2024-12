Comincia con un ottimo pareggio esterno la fase precampionato per il Quartiere Campo Oro. Al Palatorrino di Roma i gialloverdi hanno pareggiato per 3-3 contro il Cccp. Nel primo tempo vanno meglio i romani, che si portano in vantaggio per 3-1, mentre nella ripresa escono fuori gli uomini di Umberto Di Maio, che riescono a rimontare e a tornare a casa con un pareggio molto onorevole. In rete Sarracco, Mancini e Saraceno, che ha fissato il match sul pareggio grazie ad una potente punizione.

«I ragazzi hanno dato vita ad un'ottima prova - dichiara mister Umberto Di Maio - sono molto contento di ciò che hanno fatto. Non era facile sfruttare il proprio gioco in un campo al coperto e contro una squadra di categoria superiore. Dobbiamo correggere qualcosa, sia in difesa che in attacco, ma il lavoro che stiamo facendo si sta iniziando a vedere. Dobbiamo andare avanti così e lavorare in vista di questo campionato, che si pronuncia molto combattuto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA