Il Quartiere Campo Dell'Oro centra il passaggio del turno in Coppa Lazio Serie C2 dopo una vera battaglia sul campo del Palmarola. I gialloverdi di Umberto Di Maio erano andati inizialmente sotto 2-1, ma la doppietta di Dell’Ova e Mondelli hanno ribaltato il match portando il Qco sul 3-2, prima che i padroni di casa trovassero il 3-3 finale. Lo stesso punteggio dell’andata ha reso necessario il tiro dai rigori: Saraceno, Mondelli, Sarracco e Dell’Ova hanno segnato per il Qco, mentre il Palmarola ha visto due tentativi respinti dagli interventi decisivi del portiere Cleri. I civitavecchiesi si confermano solidi e cinici, strappando il pass per il turno successivo e continuando a sognare in Coppa.

«Abbiamo disputato una grossa partita – commenta un soddisfatto Umberto Di Maio – loro non perdevano in casa da due anni. Siamo stati protagonisti di una prestazione straordinaria, sia dal punto di vista atletico che tattico. Ci abbiamo messo ritmo su un campo dalle dimensioni diverse rispetto al solito. Faccio i complimenti, ormai è un mese che giochiamo su questi livelli. Si sta vedendo il lavoro svolto durante la preparazione, la squadra ha trovato amalgama dopo un periodo dove c’è stata qualche difficoltà».

@RIPRODUZIONE RISERVATA