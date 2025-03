Fine settimana complicato per la squadra maschile di Serie C della Pqp Volley, che nella trasferta contro il Ner Appio Roma incassa una sconfitta per 3 set a 0, al termine di una gara in cui gli avversari hanno saputo essere più concreti nei momenti decisivi. Il match, disputato presso il San Giuda Taddeo, ha visto una partenza equilibrata, con i ragazzi fiumicinesi che sono riusciti a restare in partita durante il primo set, grazie a buone trame offensive e una fase difensiva ben organizzata. Tuttavia, col passare dei minuti, la maggiore esperienza del Ner Appio e qualche errore non forzato hanno indirizzato l’esito dell’incontro.

IL COMMENTO DEL TECNICO. Marco Pacioni, alla guida anche della categoria maschile, ha così commentato la prestazione: «Ci aspettavamo una gara difficile e così è stato. Purtroppo non siamo riusciti a gestire al meglio i momenti chiave e abbiamo concesso troppo. Ma da queste partite si cresce, lavoreremo per migliorare l’efficacia nei finali di set e per ritrovare fiducia nei nostri mezzi. La squadra tornerà ad allenarsi con determinazione in vista del prossimo match casalingo contro il San Paolo Ostiense, appuntamento importante per riprendere il cammino e ottenere punti preziosi».

