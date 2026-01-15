Ormai lo sappiamo, è sempre calciomercato, come dimostrato da quanto fatto dalle società locali negli ultimi anni, per via del cambiamento ai regolamenti, con cui è più facile svincolarsi e ricollocarsi senza aspettare la successiva finestra di mercato. Ma ci sono anche delle occasioni da cogliere. Tra queste quella di Simone Notari, portiere civitavecchiese classe 1993, conosciuto nel calcio dilettantistico laziale, che sta cercando una nuova avventura.

Tante le esperienze per lui, che ha vestito le maglie di Dlf, Pescia, dove ha giocato addirittura per sei anni accompagnando l’importante percorso dei biancocelesti, e Santa Marinella, con quest’ultimi che lo hanno visto far parte del gruppo nella scorsa stagione. Quella di Notari potrebbe essere un’opportunità per le squadre del territorio, che vorrebbero provare a dare un cambio di passo nel momento culmine del campionato.

