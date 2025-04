Di Biagio rimedia al fotofinish al vantaggio della Boreale ma è un pareggio che non serve a molto ad un Ladispoli ormai con un piede in Promozione. A cinque giornate dalla fine il destino sembra segnato per gli uomini di mister Bosco partiti inizialmente con Mercadante tra i pali, difesa a 4 con Ranieri e D’Amore sugli esterni, Barbarossa e Tancredi al centro. Capanna in mezzo con Polucci, poi Di Biagio e Ardel ai lati con Dato a sostegno di Cifarelli unica punta. Gli uomini di mister Bosco lottano nell’arco dei 90 minuti, creano molte occasioni ma vanno sotto al 20’ della ripresa con una sfortunata autorete di Tancredi su un tiro cross di De Iulis. Poi tante chance sia con Di Biagio che con Merciari senza trovare fortuna. Lo stesso Di Biagio acciuffa il pareggio in zona Cesarini sugli sviluppi di un penalty ma non c’è nemmeno tempo per un assalto conclusivo per tentare i 3 punti. A cinque giornate dalla fine del campionato il destino sembra segnato per i tirrenici che dovranno recuperare 10 punti per andare ai playout. Il calendario non aiuta nemmeno i rossoblu che saranno impegnati domenica nella proibitiva trasferta di Colleferro prima dei due derby del litorale contro Aranova e Civitavecchia. Una sola vittoria nel girone di ritorno: troppo poco per sperare nella permanenza in Eccellenza.

IL TABELLINO. Academy Ladispoli-Boreale: 1-1.

Academy Ladispoli: Mercadante, D’Amore (12’ st Fanali), Ranieri, Capanna, Barbarossa, Tancredi (35’ st Pelizzi), Di Biagio, Polucci (35’ st Cupperi), Cifarelli, Dato (12’ st Ferreri), Ardel (26’ st Merciari). A disposizione: De Matteo, Di Cicco, Urbani, Fumasoni. Allenatore: Bosco.

Boreale: Proietti Gaffi, De Petris, Cinti, Torsellini (1’ st Petruccetti), Cruciani, Casavecchia (21’ pt Soffientini, 13’ st Mbaye), Amico, Bergamini (28’ st Caselli), De Iulis (45’ st Tasselli), Mazzone, De Vincenzi. A disposizione: Cotugno, Frasconi, Camponeschi , Barbarella. Allenatore: Ferazzoli.

Arbitro: Cisternini di Seregno.

Marcatori: 20’ st De Iulis (B), 50’ st Di Biagio su rig. (L).

NOTE. Ammoniti: D’Amore, Dato, Capanna, De Petris, Cinti, De Iulis.

