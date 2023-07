Si è svolto senza intoppi il raduno delle nazionali italiani femminile di hockey in line che si è tenuto al PalaMercuri di Civitavecchia venerdì 30 giugno e sabato primo luglio.

Agli ordini dei coach Franko (senior femminile) e Martina Gavazzi (junior femminile) i due team azzurri si sono impegnati in allenamenti in pista e fuori pista, oltre ad alcune sedute di video analisi, per preparare al meglio l'Europeo di fine luglio che si terrà a Charleroi (Belgio).

Folta la rappresentanza Cv Skating nelle formazioni: in senior erano presenti le portiere Eugenia Pompanin e Giulia Mollica, oltre alle giocatrici Veronica Novelli, Laura Giannini, Eleonora Raia, Mara Faravelli, Federica Ercolani, Letizia Barocci; in junior la portiera Francesca Borgi e le giocatrici Gloria Padovan e Aurora De Fazi.

In contemporanea, in quel di Roana (VI), si è svolto anche il raduno della nazionale italiana under 17. Oltre ai pluriconfermati assi civitavecchiesi Ruggero e Bernardo Meconi, prima convocazione per il giovane classe 2007 Daniele Ceccotti che si è ottimamente disimpegnato al cospetto dei migliori under 17 d'Italia.

«Siamo molto orgogliosi sia di quanto fatto dai nostri atleti ai raduni della nazionale - afferma il presidente Riccardo Valentini - sia della macchina organizzativa della Cv Skating che ha ricevuto apprezzamenti unanimi dalla Federazione e dalle atlete della nazionale, senior e junior. Tutto si è svolto al meglio e senza intoppi e le ragazze hanno potuto concentrarsi sulle indicazioni dei loro allenatori. La Cv Skating si conferma una realtà solida ed efficace, grazie allo splendido lavoro dei volontari che non mi stancherò mai di ringraziare».

