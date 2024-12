Civitavecchia ed in particolare il PalaMercuri si confermano un polo d'eccellenza per l'hockey in line italiano. Prendono infatti il via oggi i raduni delle nazionali italiane che andranno fra pochi giorni (29 agosto - 2 settembre) a disputare i World Skate Games, ossia le Olimpiadi degli sport rotellistici, in quel di Roccaraso. La Federazione Italiana Sport Rotellistici ha voluto premiare la perfetta macchina organizzativa della Cv Skating e la vicinanza alla sede di gara, assegnando alla società civitavecchiese del presidente Riccardo Valentini gli ultimi raduni delle squadre in vista dell'importante evento.

Si inizia con la squadra junior femminile, guidata dall'allenatrice della Cv Skating Martina Gavazzi, che si allenerà al PalaMercuri dal 23 al 28 agosto: fra le convocate ci sono le atlete nostrane Gloria Padovan, Aurora De Fazi e Francesca Borgi. Si parte con 24 atlete che al sabato sera diventeranno 16, ossia coloro che “voleranno” fino a Roccaraso.

«Siamo orgogliosi del compito assegnatoci dalla FISR - afferma il presidente Valentini - e pronti a fare ancora una volta del nostro meglio per mettere tutti gli atleti nelle migliori condizioni di disputare il Mondiale. Fra finali nazionali giovanili, stage estivi e Trofeo Indra Mercuri la macchina organizzativa è più che rodata e ringrazio i nostri volontari per la consueta efficienza che ci viene riconosciuta in ogni parte d'Italia. Ci auguriamo che da Roccaraso arrivino risultati positivi per le nostre ragazze e per il nostro Paese».

Il presidente Valentini solleva poi un altro argomento: «La mia opinione, già fatta presente ai componenti della nuova amministrazione comunale - spiega Valentini - è che una nazionale italiana non può pagare una tassa di soggiorno equiparata al crocierista americano. Le esenzioni previste dal regolamento sono poche e la parola “sport” non compare da nessuna parte. Avere una nazionale in città, non solo di hockey, porta lustro alla nostra Civitavecchia ma anche il turismo sportivo va incentivato con delle riduzioni piuttosto importanti. E' evidente che la tassa è tarata su altre situazioni, il regolamento va modificato».

Infine, la solita imbarazzante strada: «L'amministrazione Piendibene è partita con il piede giusto, quanto meno nelle intenzioni - conclude Valentini - speriamo che alle parole seguano i fatti. Per l'ennesima volta mi dovrò sentire dire "bella l'organizzazione, bello il palazzetto, bravi voi...ma la strada..." è un qualcosa che mi fa vergognare come civitavecchiese, prima ancora che come presidente di una società sportiva. E' ora di mettere un punto a questa storia grottesca».

Nel frattempo impegno in Francia con la nazionale senior femminile per le Sniperine Veronica Novelli, Laura Giannini e Mara Faravelli, impegnate con il secondo raduno di preparazione. Al primo raduno, svolto la settimana scorsa e sempre in Francia, erano presenti oltre alle atlete già citate anche le Sniperine Eugenia Pompanin, Gloria Padovan e Martina Succi.

Convocazione in junior maschile invece per Ruggero Meconi, capitano della Cv Skating under 18.

