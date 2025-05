Il mondo del pugilato si prepara a vivere una serata di grande spettacolo e adrenalina il prossimo 20 giugno nel prestigioso palazzetto dello sport di Santa Marinella, recentemente rinnovato e pronto ad accogliere un evento di livello internazionale. La serata, organizzata con grande cura e attenzione ai dettagli, dalla Santa Marinella Ring e dalla Promo Boxe Italia vedrà il tanto atteso incontro valido per il titolo europeo pro dei pesi medio massimi tra il romano D'Ortenzi e il belga Magomadov, un confronto che promette emozioni forti e spettacolo di altissimo livello. Ma non è tutto: il programma della serata prevede anche altri quattro incontri professionistici, tra cui spicca la presenza del giovane e promettente romano Giacomo Micheli. Gli esperti del settore sono tutti con gli occhi puntati su di lui, considerato una delle speranze più interessanti del panorama pugilistico italiano. Micheli, che si sta facendo notare per le sue qualità tecniche e il suo carattere combattivo, avrà l’opportunità di mettere in mostra tutto il suo talento in una cornice di grande visibilità. L’evento prenderà il via alle ore 19 con due incontri di pugilato olimpico, che vedranno protagonisti atleti della Santa Marinella Ring. In particolare, il medio massimo Nicholas Pierfederici che affronterà il romano Adam De Guzman, mentre il peso mosca Sirio Sisca sarà opposto ad un altro boxeur della capitale, Mohammed El Dib. Questi incontri rappresentano un’ottima occasione per gli appassionati di assistere a combattimenti di livello e per scoprire nuovi talenti emergenti. Alle ore 20, invece, prenderà il via la serata professionistica, culminando intorno alle 22 con il collegamento in diretta RAI e la disputa del tanto atteso titolo europeo pro dei medio massimi. La serata sarà allestita per le grandi occasioni, garantendo una visibilità internazionale e un palcoscenico di livello per i protagonisti. «Un ringraziamento speciale va al sindaco Pietro Tidei e all’amministrazione comunale di Santa Marinella – dichiarano dalla Santa Marinella Ring – che hanno reso possibile questa grande manifestazione, dimostrando ancora una volta l’impegno della città nel promuovere eventi di richiamo internazionale e nel valorizzare il proprio patrimonio sportivo. Non mancate a questa serata di pugilato di altissimo livello, un’occasione unica per vivere emozioni intense e assistere a incontri che resteranno nella memoria degli appassionati».

