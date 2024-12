Il Padel Village ad un passo dall’impresa. La squadra civitavecchiese raggiunge infatti la semifinale del circuito Msp.

Domenica il gruppo locale si troverà di fronte la squadra del Padel Colli Portuensi per conquistare un posto nella finalissima di questa competizione.

Dopo i successi settimanali delle squadre di Serie D maschile e femminile, domenica è stata travolta anche la squadra del Seven Padel.

«Siamo orgogliosi della nostra squadra - commentano dal Padel Village - che è riuscita ad arrivare così in alto su un totale di quasi 250 compagini partecipanti e circa 5000 giocatori in campo. Questa è la dimostrazione del lavoro fatto da tutto il nostro staff, maestri che ogni giorno lavorano sui propri allievi al fine di migliorarli nella crescita personale. Non solo l’impegno, ma quello che ha contribuito di più al fine di ottenere questo risultato è sicuramente l’unione di tutto il gruppo, che giorno dopo giorno cresce divertendosi. Tutto lo staff del Padel Village - concludono dalla società di Civitavecchia - augura alla nostra squadra di poter vincere la competizione».

