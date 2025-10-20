Partiranno domani mattina dall'aeroporto di Fiumicino i quattro tesserati della Meiji Kan che prenderanno parte ai Campionati europei Iku in terra polacca.

Insieme alla Nazionale della Fik, formata da ben 124 componenti (un record per qualsiasi sport) i quattro civitavecchiesi faranno parte della formazione da battere alla rassegna europea.

Lo squadrone italiano, completamente finanziato dalla grande federazione privata della Fik, difenderà nella bella città baltica di Stettino il primato europeo già conquistato la scorsa edizione.

Alla prestigiosa manifestazione, che si terrà di fronte alla televisione polacca nel bellissimo palasport Netto Arena, sono iscritte 24 nazioni per oltre 1200 atleti .La rassegna continentale si terrà da mercoledi a domenica.

La squadra italiana avrà la Maestra Virginia Pucci nella veste di Allenatore del kumite femminile, il campione d'Italia in carica dei Cadetti (14/15 anni) Jacopo Scala convocato come atleta e la brava Presidente di Giuria internazionale Lucia Castello.

Guidera la rappresentativa azzurra, insieme al Presidente federale Riccardo Mosco, il vice Stefano Pucci che sarà impegnato, come Presidente della commissione tecnica internazionale, anche nel tenere i corsi di aggiornamento e formazione agli arbitri e ai coach.

Una ben nutrita rappresentanza del karate civitavecchiese, e per di più inseriti in specialità diverse, segno evidente di una competenza oramai a loro riconosciuta, in tutti i settori del karate internazionale.

