La decima giornata del girone C di Promozione consegna un risultato a sorpresa: il Lanuvio Campoleone ferma sullo 0-0 la corazzata Fregene, finora protagonista di un cammino quasi perfetto con otto vittorie e un pareggio. All’Egilberto Martufi va in scena un match intenso, combattuto e ricco di episodi, nel quale i padroni di casa riescono a strappare un punto preziosissimo contro la prima della classe. L’avvio è tutto di marca ospite: il Fregene parte forte e dopo appena cinque minuti conquista un calcio di rigore per un fallo di mano in area. Sul dischetto si presenta Dipilato, ma l’attaccante biancorosso deve fare i conti con l’eroe della domencia, il portiere civitano Cortini, che con un balzo felino respinge la conclusione tenendo in piedi la propria squadra. Nel primo tempo il dominio territoriale dei ragazzi di mister Natalini è evidente. Tanti cross e possesso palla, ma poche vere occasioni per impensierire la retroguardia del Lanuvio, attenta e ben organizzata. Nella ripresa, invece, la compagine ospitante prende coraggio e riesce anche a creare due nitide palle gol con Vicente. Quest'ultimo, fermato soltanto dagli interventi decisivi dell’estremo difensore fregenese. Il triplice fischio sancisce un punteggio a reti bianche che lascia grande soddisfazione tra i locali, momentaneamente tredicesimi in classifica. Un risultato accettabile anche per il Fregene, che resta comunque in vetta con 26 punti, approfittando delle sconfitte interne delle inseguitrici Frascati e Cecchina.

