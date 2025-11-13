Una sconfitta indolore per il Ladispoli che supera indenne il turno di Coppa Italia pur perdendo 2-1 a Montesacro. Vale di più il 2-0 dei tirrenici all’andata incamerato all’Angelo Sale e così il pass ai quarti è stato staccato. Non ci saranno avversari facili. I rossoblu possono pescare il Tolfa e altre formazioni super attrezzate come la Luiss, Frascati, Alatri per fare un esempio, insomma realtà che occupano i primissimi posti negli altri gironi.

Forse pescare l'Atletico Latina o Polisportiva De Rossi potrebbe essere sulla carta un vantaggio ma arrivati a questo punto della competizione fare pronostici è davvero complicato. Non è un momento facile per l’Academy che per la terza partita consecutiva non porta a casa la vittoria. Ma a Roma era fondamentale passare il turno. Mister Mastrodonato non riesce a recuperare Stanzione e D’Angeli a centrocampo e in porta Somma. Modesti è squalificato.

Tra i pali ci va allora Manetti, in difesa Barilaro e Cruciani al centro con Tamburrini e Da Soller esterni. In mezzo al campo Barros e Romagnoli, mentre Felici e Tasselli sono gli esterni. Tandem d’attacco composto da Rodio e Fortuna. L’Academy prova a gestire ma al 18’ l’arbitro vede un fallo in area di rigore e concede un penalty ai padroni di casa. Dal dischetto De Santis è glaciale. I padroni di casa si caricano ma ci pensa Fortuna a disinnescarli con una punizione perfetta che

che supera Raffo. È una doccia fredda per il Futbol Montesacro. Primo tempo piuttosto equilibrato e sul finire Ladispoli ancora pericoloso con Cruciani che sugli sviluppi di un calcio d’angolo prende il palo di testa. Inizio di ripresa con ritmi comunque alti. Al 15’ ancora De Santis iscrive il suo nome sul tabellino dei marcatori su punizione per la rete del 2-1. I romani ci provano fino all’ultimo ma i ladispolani tengono botta e si qualificano.

«Era importante qualificarci – non usa giri di parole il tecnico Quintiliano Mastrodonato – e lo abbiamo fatto, pur soffrendo. Ma avevo detto ai ragazzi che il Montesacro era una buona squadra e ci ha messo in difficoltà. Siamo stati però bravi a reagire e il gol ci ha tranquillizzato. Dobbiamo lavorare e crescere, soprattutto dal punto di vista mentale». Domenica sfida importantissima in campionato contro il Tolfa dell'ex Micheli. Mastrodonato spera di recuperare qualche giocatore e riavrà bomber Modesti squalificato in coppa.

@RIPRODUZIONE RISERVATA