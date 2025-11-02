Quattro su quattro in casa. Peggio non poteva fare il Ladispoli che perde ancora di fronte al proprio pubblico arrendendosi anche al Borgo Palidoro.

Finisce 2-1 e l’Academy ci ha anche provato nella ripresa ma si è scontrato con un Sorcini super che ha neutralizzato le conclusioni degli attaccanti di casa. Ma il primo tempo è stato inguardabile per i ragazzi di mister Mastrodonato sotto per 2-0 con un Palidoro che ha avuto almeno altre 6 chance nitide per chiudere i conti dopo 45 minuti.

Il Sale continua ad essere un tabù per i ladispolani che comunque ieri avevano molti titolari in tribuna, tra cui il portiere Somma, i difensori Tamburrini e Barilaro e i centrocampisti Stanzione e D’Angeli.

Academy in campo con Manetti tra i pali, difesa a 4 con Gafuri e Giranelli esterni, Urbani e Cruciani al centro. In mezzo al campo Barros e Guerra, Facecchia e Tasselli sulle fasce e Fortuna a supporto di Rodio unica punta. Al 2’ la prima occasione è per Tasselli che non è preciso sotto porta. All’11 il Borgo Palidoro fa le prove generali col vantaggio con Moretti ma il suo colpo di testa è debole.

Lo stesso attaccante però al 12’ non perdona e buca Manetti su un traversone arrivato dalla destra. Gli undici di Stirpe prendono fiducia e iniziano l’assedio nella metacampo avversaria. Va vicino al raddoppio per due volte Finucci sugli sviluppi di calci piazzati.

Al 37’ è Moretti ancora pericoloso, mente cinque minuti dopo Franchi sfiora il gol che arriverà però meritatamente al 43’ quando Moretti è glaciale su rigore concesso per un fallo di mano di Gafuri su cross di un indemoniato Gabrielli. Si chiude un primo tempo a senso unico.

Nella ripresa Mastrodonato inserisce Modesti per Barros aumentando il peso dell’attacco. E al 5’ la mossa lo premia perché Rodio di testa marcatore e portiere depositando la sfera in fondo al sacco.

Al 13’ lo stesso Modesti da buona posizione tira ma il pallone sorvola la traversa. Il Palidoro prova a chiuderla in contropiede ma perde di lucidità.

Nel finale due ottime possibilità per il 2-2 non sfruttate da Modesti e da Felici ma il merito è di Sorcini che compie due autentici miracoli per la disperazione dei tifosi rossoblu.

Academy Ladispoli: Manetti, Gafuri, Giranelli, Barros (1’ st Modesti), Urbani, Cruciani, Facecchia (20’ st Romagnoli), Guerra (20’ st Felici), Rodio, Fortuna (20’ st La Rosa), Tasselli (40’ st Cecchinelli). A disp. Di Donato, Villani, Tutore, Da Sollier. Allenatore: Mastrodonato.

Borgo Palidoro: Sorcini, Apostoli, Zappalà, Sabbatini, Finucci (20’ st Giannotti), Romano, Gabrielli (43’ st Tiozzo), Savarino, Moretti, Franchi (38’ st Cuscianna), Colapietro (18’ st Bellini). A disp. Grande, Galiena, Carmellini, Cesaro, Corrias. Allenatore: Stirpe.

