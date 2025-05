Ultimo sforzo casalingo stagionale con la Luiss per il Ladispoli ma è poco più che un’amichevole per i rossoblu di mister Bosco già retrocessi in Promozione, condannati domenica scorsa al Tamagnini di Civitavecchia. È proprio l’allenatore il primo nodo da risolvere a questo punto per l’Academy che dovrà ripartire da una categoria inferiore. Il tecnico si è incontrato in questi giorni con la presidenza per riflettere su quale possa essere il futuro. Pietro Bosco ha chiesto garanzie e almeno tre rinforzi, oltre alla conferma dell’attuale gruppo, per cercare di risalire subito in Eccellenza. Con un progetto poco chiaro a questo punto lascerebbe il Ladispoli, ma probabilmente sarà risolutivo un prossimo vertice dopo la gara odierna con la Luiss. La buona notizia è che la Juniores ha mantenuto l’Elite dopo aver vinto il ricorso presentato al giudice sportivo e così è fatto salvo anche il progetto della linea verde e della sinergia tra prima squadra e giovanili. Poi i tifosi sperano nel ripescaggio ma ancora bisognerà capire se la società presenterà la domanda formale. I ladispolani perlomeno dovranno cercare di arrivare terzultimi abbandonando la penultima posizione, ecco lo stimolo odierno per incamerare i tre punti contro la formazione romana. Tornano dalla squalifica Cifarelli e Barbarossa, assenti nel derby con il Civitavecchia. La formazione che dovrebbe scendere dal primo minuto vede Mercadante tra i pali, solita difesa a 4 con Ranieri, Barbarossa, Tancredi e Fanali. In mezzo al campo con il capitano Capanna Polucci, con Di Biagio e Cupperi esterni. In avanti Cifarelli, Pelizzi, Dato e Ferreri si contendono due maglie. L’arbitro sarà Daniele Piciucco di Campobasso, assistito dai guardalinee Floriano Bracci di Viterbo e Francesco Ferretti di Ciampino.

