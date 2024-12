Il Ladispoli delude ancora ed è sempre più penultimo in classifica. Amara anche la trasferta di Casal del Marmo contro l’Astrea dove gli uomini di Puccica si arrendono per 4-1. Ora è notte fonda per l’Academy che dovrà cercare di rialzarsi domenica in casa contro il Villalba. Il tecnico dei rossoblu manda in campo D’Angeli tra i pali, poi difesa a tre con Fiaschetti, Ranieri e Temperini, sulle corsie esterne Ruggiero e Buonanno, a centrocampo Colace e Paganetti, con Iurato, Polucci e Aracri liberi di svariare sul fronte offensivo. Subito avanti i padroni di casa con Madonna che ben servito da Di Marco supera con una conclusione precisa D’Angeli già impegnato in almeno due occasioni. Reazione dei tirrenici affidata all’8’ al capitano Buonanno ma Spilabotte smanaccia in corner. All’11’ occasione d’oro ancora per l’Astrea e ancora con Madonna che sciupa clamorosamente. I biancocelesti non si fermano e al 13’ Castro pennella per De Marco che centra il bersaglio. Al 22’ Astrea vicina al tris con Castro che colpisce il legno e poi sulla respinta nessuno è riuscito a ribadire in rete la sfera danzante sulla linea. Al 28’ Puccica toglie Ruggiero, un centrocampista, inserendo Pelizzi, una punta. Al 40’ galoppata di Iurato, cross per Colace che è sfortunato prendendo il palo. Gol mangiato, gol subito e sul capovolgimento di fronte Castro è glaciale siglando il 3-0 con un rasoterra angolato. Al 42’ però l’Academy ci crede e Pelizzi riapre il match. Si chiude qui un primo tempo spettacolare. Al 20’ l’Astrea chiude il conto con Madonna che si invola sulla sinistra, entra in area e batte il portiere ladispolano. Poi girandole delle sostituzioni da una parte e dall'altra ma il risultato non cambia più.

