Vittoria sofferta e importante per il Ladispoli che batte per 1-0 il Fiumicino e si porta al quartultimo posto in classifica in piena bagarre playout. L’atteso derby lo decide Polucci con un gol meraviglioso al 31’ del primo tempo. Tre punti che sono una liberazione per gli uomini di mister Pietro Bosco.

Ci sono assenze da una parte e dall’altra, gli ospiti devono fare a meno pure del loro tecnico Lodi squalificato. Il tecnico dei padroni di casa deve rinunciare a Cardinali, infortunato, Barbarossa e Capanna sono out perché fermati dal giudice sportivo per un turno. Si parte con Mercadante in porta, poi Tancredi e Ranieri al centro della difesa con Fanali e Cupperi terzini. Mercari-Polucci coppia di centrocampo, Di Biagio e Giusto esterni e Cifarelli con Selvadagi tandem offensivo. I rossoblu spingono sin da subito sull’acceleratore e Giusto è il più pericoloso. Il primo brivido del match però al 19’ con un corner del Fiumicino e un colpo di testa di Palmieri alto sopra la traversa. Il Ladispoli passa però al 31’, Polucci raccoglie la sfera e da fuori area fa partire un missile che si infila sotto l’incrocio dei pali. Grande esultanza per il centrocampista biondo. Dopo 2 minuti gli ospiti vanno vicini al pareggio con De Nicola che non inquadra il bersaglio.

Si va negli spogliatoi e c’è una novità nella ripresa perché uno degli assistenti si infortuna ed entrano come assistenti due tesserati di entrambe le società: il regolamento lo prevede.

Mister Lodi cambia subito due pedine: Prato e Marvulli entrano al posto di Ferrentino e Murdolo ma è l’Academy a divorarsi la più facile delle occasioni con Selvadagi che ben servito dallo scatenato Polucci spara fuori da pochi passi.

Non ci sono altre grandi emozioni, tanto nervosismo in campo ma il signor Delfino di Roma 1 non ricorre mai ai cartellini. Arriva il triplice fischio finale e l’Academy esulta.

IL TABELLINO. Academy Ladispoli: Mercadante, Fanali, Cupperi, Merciari, Tancredi, Di Biagio (43’ st Dato), Polucci, Cifarelli, Giusto (37’ st Ferreri), Selvadagi (13’ st Pelizzi). A disposizione: Magri, Lucarini, Guida, Ardel, Fumasoni, Caliandro. Allenatore: Bosco.

Fiumicino: Iurgens, Di Loreto, Murdolo (2’ st Marvulli), Palmieri, Trinchi, Patalano (37’ st Cococcia), Ferrentino (2’ st Prato), De Nicola, Sargolini, Formisano (6’ st Pizarro), Frasca (13’ st Maduka). A disposizione: Fraschetti, Spagnoletti, Benedetti, Timpano. Allenatore: De Nicolo (Lodi squalificato).

Arbitro: Delfino di Roma 1.

Reti: 31’ pt Polucci.

