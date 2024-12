Vigilia di Coppa finita, domani si torna in campo nei sedicesimi di finale. Il Ladispoli affronterà la W3 Maccarese per il derby del litorale che promette spettacolo. Entrambe le formazioni stanno vivendo un ottimo stato di forma e sono tra l’altro imbattute in campionato dopo due giornate. In Coppa l’Academy ha una gara in più avendo superato anche il turno preliminare contro la Sorianese per 2-1 grazie alla doppietta di Selvadagi che oggi però sarà assente per via di un infortunio. Non dovrebbe recuperare nemmeno il centrale di difesa Pellegrini mentre sono sempre osservati speciali Pelizzi e Merciari, di solito titolari ma affaticati. Fischio d’inizio domani alle ore 18 all’Emilio Darra di Maccarese, il ritorno in programma mercoledì 2 ottobre a Ladispoli. Mister Di Renzo potrebbe applicare il turnover con l’inserimento di alcuni elementi quasi mai impiegati come Minelli e Fanali ad esempio. Dato e Cardellini invece vanno verso una maglia da titolare dopo l’ottima intesa con il Tivoli (il secondo ha fornito l’assist per il primo sbloccando il match poi finito 1-1) ma il tecnico ladispolano deciderà all’ultimo e potrebbe dare un’occasione a Di Biagio e Montecolle. Nel Maccarese si rivedranno due vecchie conoscenze dell’Academy: il laterale Daniele Aracri e il centrocampista Andrea Catese, ex capitano rossoblu e attualmente capocannoniere del girone A di Eccellenza grazie alle tre reti siglate in due partite. C’è anche Gioacchino La Pietra direttore generale ma cresciuto con l’Academy Ladispoli. Un derby quindi ancora più sentito.

