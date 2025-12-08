Doveva essere la gara della consapevolezza e tutto era filato liscio fino al primo tempo chiuso 2-0. Poi il Kaysra non è riuscito a restare lucido nella ripresa incassando i colpi del Monterosi, abile a raggiungere il pari. Un punto che non va proprio benissimo ai padroni di casa che sì, restano nei quartieri alti della classifica, ma avrebbero potuto e dovuto fare all in. È stata una partita dai due volti, con i cerveterani di un’altra categoria nei primi 45 minuti.

Mister Graniero, complice anche le tante defezioni, ha schierato la difesa a 3: Bonafede, Castelletti e Vignaroli davanti ad Antonini. Quattro i centrocampisti: Altomonte, Calabresi, Marra e Troiani. In avanti Ferro trequartista dietro a Musa e Esposito. La partenza, come detto, è ottima del Kaysra che minuto dopo minuto prende possesso della metà campo del Monterosi e al 25' passa in vantaggio con bomber Ferro che sotto porta non perdona. I biancoverdi (in completa tenuta nera) tengono il pallino del gioco e a 10' minuti dall'intervallo trovano il raddoppio con una grande rete di Musa (la seconda in due partite).

Si va al riposo col doppio vantaggio che va anche stretto agli etruschi. Il secondo tempo inizia con i cerveterani ancora padroni del rettangolo verde. Creano ma non concretizzano. Un errore che costa caro. Gli ospiti accorciano le distanze con Colagrossi e a 10 minuti dal triplice fischio trova il 2-2 con Viscarelli. Inutile il forcing finale con altre 3 chance nitide non sfruttate. Il match si chiude con una punizione sopra la traversa di Morlando entrato al 20’ al posto di Musa con Arseni per Esposito (al 10’ anche Paraschiv per Ferro e al 30’ Giallanza per Troiani). Domenica altra partita casalinga contro lo Sporting Aurelio: il Kaysra, ora a 2 punti dal secondo posto e a 4 dal primo, non può fallire.

