Doveva essere una partita difficile quella in scena allo stadio Valerio Ginnasi di Ronciglione e così, in fondo, è stato. Il Kaysra si è portato via i 3 punti solo grazie alla zampata del suo Airone etrusco Simone Arseni quando il punteggio sembrava inchiodato sull’1-1. E ora la formazione di Ciccio Graniero è seconda seppure in compagnia di altre avversarie piuttosto agguerrite e attrezzate. È un campionato bellissimo e avvincente. Inizio di gara scoppiettante dove i biancoverdi trovano subito il vantaggio.

È il 5’ quando con un tiro dalla distanza Simone Ferro centra il bersaglio per la sua seconda trasformazione consecutiva. Gli ospiti continuano a macinare gioco e vanno vicini al secondo gol con una ripartenza di Calabresi che viene fermata all'ultimo istante da un prodigioso recupero del difensore avversario.

Nella ripresa il Ronciglione preme sull'acceleratore costringendo il Kaysra nella propria metà campo anche se non è mai pericoloso, ma al 25' ecco l'episodio che poteva cambiare l'esito della partita: cross innocuo dalla sinistra, tocca il braccio sinistro attaccato al corpo di Altomonte e per l'arbitro non ci sono dubbi è calcio di rigore. Sul dischetto va bomber Taglioni che realizza il pari.

Da questo momento esce fuori il carattere di questa squadra che ha qualità in tutti i reparti soprattutto in panchina. Entrano Barone, Bonafede, Vignaroli, Mele e Arseni e mister Graniero passa a un inedito 3-5-2. I cambi portano nuova linfa. Al 30' Musa fa partire un bolide di destro respinto dal portiere ma al 35' su una incursione di Altomonte si avventa Arseni che svetta su tutti e insacca. Dopo i 6' di recupero l'arbitro manda tutti sotto la doccia.

«L’ho lasciata scorrere per Musa – commenta Arseni -, poi sono andato al centro e devo dire che ho indirizzato la palla di testa su un cross perfetto di Altomonte. Sono contento in primis per la squadra perché il gol ha consentito di prenderci i tre punti. Poi ovviamente anche per me. Era un campo difficile ma siamo riusciti a spuntarla».

Parola anche al mister: «Sono soddisfatto dei ragazzi, era una partita difficile contro una squadra forte. Ma ho visto carattere. Vincere dopo essere stati raggiunti a 20 minuti dalla fine non era scontato. Abbiamo avuto la forza per non accontentarci del punto. Questo mi fa capire che di fronte a me ho una squadra che sa reagire ed ha voglia di conquistare sempre i 3 punti».

@RIPRODUZIONE RISERVATA