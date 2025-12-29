Il 2025 per il Kaysra si è chiuso con l’ennesimo pareggio dell’ultimo periodo in trasferta con il Cura Calcio. Con la vetta che è sempre distante 6 punti visto che la Virtus Marina San Nicola ha bloccato sul pari il Fregene capolista. Ma nel girone C di Seconda Categoria tutto è ancora in discussione e manca diciamo una squadra leader. In molte ambiscono al titolo, come anche Manziana, Trevignano, Real Santa Marinella e Ronciglione.

Quattro “X” in altrettante giornate per gli uomini di mister Francesco Graniero che ora possono e devono ricaricare le batterie in vista di un 2026 più determinante. Dopo qualche giorno di riposo, i cerveterani torneranno ad allenarsi lunedì pomeriggio per smaltire le festività natalizie e ritrovare la migliore condizione fisica per affrontare i prossimi impegni con una maggiore serenità e convinzione dei propri mezzi. E magari ci sarà modo di recuperare i giocatori acciaccati ancora in infermeria.

Il Kaysra tornerà sul rettangolo verde il prossimo 4 gennaio allo stadio Galli per affrontare Evergreen Civitavecchia. Si tratta di un derby del litorale inedito che molto sentito tra le due compagini. La formazione di Graniero ha 3 punti in più in classifica e vuole riprendere a macinare visto la rosa attrezzata per competere per i quartieri nobili con parecchi uomini di esperienza. Sabato 10 gennaio gli etruschi se la vedranno con la Vis Bracciano, ultima in graduatoria con 7 punti. Due test importantissimi per Vignaroli e compagni.

