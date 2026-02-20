Il Ladispoli si gioca molto nell’anticipo della 24° giornata contro la capolista Borgo Palidoro. Si va in campo sabato ad Aranova (ore 17.30) e l’Academy per la terza volta in questo 2026 non potrà contare sul suo bomber, Edoardo Modesti, fermato ancora dal giudice sportivo. Anche mister Quintiliano Mastrodonato sarà in tribuna sabato per scontare la seconda delle tre giornate di squalifica ricevute dopo il derby col Santa Marinella. I rossoblu sono reduci dalla vittoria con Duepigreco, un 1-0 di misura quello ottenuto davanti al pubblico amico che ha portato però in classifica punti importanti per proseguire il cammino verso i playoff.

I padroni di casa sono reduci dal 3-1 incassato a Tolfa ma comunque mantengono ben 6 punti di vantaggio dall’Atletico Cimina seconda. Entrambe lotteranno per i rispettivi obiettivi e si preannuncia una sfida ad alta intensità. Direzione di gara affidata ad un arbitro donna, Isabella Mastrippolito di Roma 2 assistita da Andrea Giovagnoli della stessa sezione e da Mario Santostefano di Viterbo. Giocare sabato e non domenica tutto sommato potrebbe essere un vantaggio per il Ladispoli che mercoledì pomeriggio sarà impegnato nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Lazio all’Angelo Sale. I tirrenici partiranno da un rassicurante 4-0 rifilato alla Polisportiva De Rossi in trasferta.

@RIPRODUZIONE RISERVATA