Colpo gobbo del Dlf in Prima Categoria, con il successo per 1-0 contro la seconda forza del girone Carbognano al Flavio Gagliardini. Lo regola Esposito al quarantesimo del primo tempo il match del Gagliardini, che oltre a confermare il buon cammino del Dlf in questo campionato, sicuramente sfortunato in qualche occasione, segna anche un passo importante per la vittoria del campionato da parte dell'Atletico Cimina. Il Carbognano sconfitto oggi dagli uomini di Simone Onorati vede allontanarsi la capolista Cimina, che con quattro punti di vantaggio (ad una domenica dal termine) può festeggiare in anticipo. Domenica ultimo atto in casa del San Lorenzo, poi si tireranno le somme della stagione. Grande festa, invece, in Terza Categoria, perché la Csl Soccer ha celebrato al meglio la vittoria del campionato con il 6-0 del Flavio Gagliardini ai danni del Corchiano. Partita mai in discussione, con il gruppo di Tommaso Valente che ha fatto capire l’andamento delle cose sin dai primi minuti di gioco. Tripletta per Stefanini, in gol anche Angieri, Funari e Monaldi. A fine gara euforia alle stelle per Carru e compagni, che si sono divertiti con i classici gavettoni di questo tipo di eventi. Intrappolati nel momento di pura goliardia anche il tecnico Tommaso Valente e il presidente Marco La Camera, che sono diventati protagonisti degli scherzi dei ragazzi. Una stagione da incorniciare per la Csl, che è imbattuta e che vuole mantenere il suo percorso candido anche nelle ultime due giornate del girone viterbese. La società è già al lavoro per definire il roster della prossima stagione, con l’aggiunta di alcuni elementi che possano garantire ancora più qualità alla squadra. Ne fa sei anche l’Evergreen, che al Luca Di Ianne diventa una fortissima spina nel fianco del Monterosi, che esce battuto per 6-1. «All’andata fu un match complesso che aveva visto prevalere i nostri al termine di una partita molto dispendiosa a Monterosi – dichiarano dall’Evergreen - i viterbesi hanno voglia di rivalsa e si vede fin dai primi minuti, ma i civitavecchiesi hanno dal canto loro la voglia di conquistare una vittoria preziosa e rispondono immediatamente colpo su colpo guadagnando campo con il passare dei minuti e soprattutto il pallino del gioco. Il risultato si sblocca quando Animobono scatta in posizione regolare alle spalle del diretto marcatore e brucia sul tempo l’estremo difensore avversario siglando il gol del vantaggio. Pochi minuti più tardi calcio d’angolo dalla destra che viene pennellato sul secondo palo dove Angeloni è più lesto di tutti ed infila in rete il pallone del 2-0. L’Evergreen sull’onda dell’entusiasmo continua a macinare gioco con personalità e smarca benissimo Bartoloni in verticale che si presenta a tu per tu con il n.1 viterbese e realizza la terza rete con un preciso pallonetto. Sembra avvicinarsi l’intervallo senza altri sussulti ma invece strappa applausi una bellissima azione orchestrata dai ragazzi di Mister Zampollini che porta ad un fraseggio vincente che culmina nella zampata vincente ancora del n.9 Animobono che firma la sua personale doppietta ma soprattutto il 4-0 parziale alla fine del primo tempo: una prima frazione di gioco praticamente perfetta. Al rientro in campo l’imperativo è ovviamente quello di non adagiarsi sugli allori e di continuare con gli stessi principi e la stessa propositività, tuttavia è il Monterosi a scuotere la partita trovando il gol che accorcia le distanze. Nel mezzo della quinta rete che porta il timbro ancora di Bartoloni stavolta su un bellissimo calcio di punizione dalla media distanza c’è anche spazio per il calcio di rigore parato da Bencivenga. Agli sgoccioli della partita ci sono altre occasioni per i padroni di casa per incrementare il proprio punteggio e ci riesce Paolini per il 6-1 finale. Una vittoria importante che rilancia le ambizioni di alta classifica dei nostri con l’intento di crescere sempre di più settimana dopo settimana, per affrontare al massimo questo affascinante finale di stagione che aspetta i gialloblu».

©RIPRODUZIONE RISERVATA