CIVITA CASTELLANA Ha giocato d’anticipo la Lega di serie D e ieri sono stati pubblicati i gironi della stagione 2024/2025. Come desiderato e auspicato la Flaminia Calcio torna nel gruppo E e se la vedrà contro formazioni toscane, umbre e laziali. A proposito del Lazio le compagini della nostra regione sono state spalmate in tre raggruppamenti.

Girone E – Ed ecco il girone della Flaminia che si preannuncia di ferro vista la presenza delle corrazzate Livorno. Grosseto e Siena in primis e del Follonica Gavorrano in seconda battuta. Le altre squadre della Toscana sono: Fezzanese, Aquila Montevarchi, Figline Valdarno, Ghiviborgo, Poggibonsi, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Serravezza, Terranuova Traiana. In rappresentanza del Lazio oltre alla Flaminia Civita Castellana abbiamo l’Ostia Mare ed il gruppo si completa con le umbre Orvietana, Fulgens Foligno e Sporting Trestina per um totale di 18 formazioni.

Girone F – Questo il gruppo F con la presenza delle laziali Roma City e Sora e con le compagini di Marche, Abruzzo e Molise che sono: Ancona, Atletico Ascoli, Castelfidardo, Civitanovese, Fermana, Forsempronese, Recanatese, Sambenedettese, Vigor Senigallia, Avezzano, Chieti, Città di Teramo, L’Aquila, Notaresco, Città di Isernia e Teramo.

Girone G – Infine ecco il girone G dove l’anno passato militava la Flaminia. Questa la configurazione con le laziali Anzio, Cassino, Cynthia Albalonga, Guidonia Montecelio (ex Monterosi), Real Monterotondo, Romana, Terracina, Trastevere, le campane Flegrea Puteolana, Gebilson, Paganese, Sarnese e Savoia e le sarde Atletico Uri, Sarrabus Ogliastra, IlvaMaddalena, Olbia, Latte Dolce Sassari.

Ora l’attesa per il calendari che saranno resi noti presumibilmente duante la nuova settimana. Al.Giu.Vir.

