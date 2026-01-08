Il Fregene continua la sua marcia trionfale nel girone C di Promozione. Nella 17esima giornata, la capolista conferma il proprio stato di forma superando per 2-1 l’Ostiantica tra le mura amiche dell’Aristide Paglialunga, al termine di una gara combattuta e ricca di intensità. Davanti al proprio pubblico, la formazione di mister Natalini parte con il piglio giusto e trova il vantaggio grazie a Davì, bravo a concretizzare una manovra ben orchestrata. I padroni di casa mantengono il controllo del match e nella ripresa raddoppiano con Scifoni, mettendo una seria ipoteca sui tre punti. L’Ostiantica, però, non molla e prova a riaprire la partita con la rete di Facchini, che ridà speranza agli ospiti accendendo il finale. Nonostante il forcing negli ultimi minuti, la difesa del Fregene regge l’urto e porta a casa una vittoria preziosa. Un successo che pesa in classifica, con il +6 sull’Atletico Ardea secondo, a conferma di una squadra solida, cinica e sempre più consapevole dei rispettivi mezzi. Situazione diversa per l’Ostiantica, che resta in sesta posizione, ma esce dal campo con la sensazione di potersela giocare con chiunque. Il campionato è ancora lungo, ma il Fregene continua a mandare segnali forti: la vetta non è casuale, e la fame di vittorie sembra tutt’altro che sazia.

