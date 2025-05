Ci siamo, la penultima giornata del campionato di Promozione sta per andare in scena. Nel girone C, dalla tarda mattinata al pomeriggio di domani - domenica 18 maggio - si svolgeranno le consuete gare in programma. E tra queste vi è il Fregene Maccarese, terza forza della classe a quota 70 punti che alle 11 andrà ad ospitare l'Atletico Ardea. Lo 0-1 dell'andata si fa ancora sentire e seppur gli avversari in questione non debbano richiedere nulla dalla classifica, con un quinto posto attualmente ricoperto, daranno lo stesso del filo da torcere. Un 37esimo turno, dunque, con i biancorossi impegnati tra le mura amiche dell'Aristide Paglialunga. Gli uomini di mister Natalini, nonostante abbiano già conquistato il pass per i playoff - che giocheranno con il Città di Formia - non vincono da ben 4 match. Dopo il trionfo sul Priverno, un bottino scarno con 1 pareggio e 2 sconfitte, la più recente delle quali maturata in casa del Sabaudia per 3-1. Ko che, comunque, non ha destabilizzato un gruppo protagonista sino ad oggi di un'annata positiva. E proprio per questo, Dipilato e compagni, tra le motivazioni nel far bene con l'Atletico Ardea c'è l'obiettivo di regalare l'ultima gioia stagionale ai rispettivi sostenitori.

