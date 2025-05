Il Fregene Maccarese non va oltre lo 0-0 contro l’ostico Atletico Torrenova, in quella che èstata la 35esima giornata del girone C di Promozione. Non mancano le occasioni, da entrambe le parti, ma quelle dei biancorossi sono le più pericolose tanto che vengono annullati ben due gol per fuorigioco. Uno al 28' del primo tempo, con la conclusione di Scifoni e il successivo al 61' della seconda frazione di gioco, a bomber Dipilato. La cronaca della gara, terminata in pareggio, vede i padroni di casa arrivare per primi sotto la porta avversaria con lo spiovente di Gallinari. In area di rigore però, ne Scifoni e ne Dipilato riescono ad agganciare il pallone. Al 26' il Torrenova arriva al tiro con De Santis ma facile preda di Pacelli. Al 33' ancora Fregene, sempre con Scifoni, che prova a siglare il vantaggio con un colpo di testa. Nella riptesa si scaldano gli animi e precisamente al 48', per un penalty non concesso su Dipilato, letteralmente atterrato durante una mischia di un corner. Al 53' mister Natalini è costretto ad effettuare la prima sostituzione, forzata, per via dell'infortunio al difensore Attardo, sostituito dal compagno Colace. Gli ospiti provano a sfruttare svariate azioni in contropiede ma trovano di fronte a loro un ottimo estremo difensore avversario. Nei cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara, il guardalinee ferma un'altra azione pericolosa del Fregene Maccarese avviata da Rizzitelli e proseguita con Dipilato. Vince la capolista Pro Calcio Tor Sapienza e trionfa anche il Città di Formia, seconda forza della classe. Entrambe, rispettivamente, adesso a +5 e +4. Domenica i biancorossi, a -3 match dal termine del campionato, giocheranno in trasferta con il Sabaudia.

IL TABELLINO. Fregene Maccarese: Pacelli, Guagliano, Natalini, Greco (dall'81' Rossano), Attardo (dal 53' Colace), Stendardo, Davi A. (dal 78' Sardone), Rizzitelli, Dipilato, Scifoni, Gallinari. A disposizione: Teti, Territo, Auriti, Davì S., Gulli, Marchese. Allenatore: Natalini.

Atletico Torrenova: Giori, Fumaselli, Spirito, Spoletini, Cornacchia, Antonelli, Olufemi, D'Andrea, Colagrossi, De Santis (dall'86' Ambrosecchio), Muzzi. A disposizione: Lustri, D'Angeli, Milano, Bordoni, Maglione, Abdalla. Allenatore: Paolini.

Arbitro: Veniamin Strainu di Albano Laziale. Assistenti: Umberto Francesco Pellecchia di Ciampino e Mattia Marciagli di Ostia Lido.

