Il Fregene Maccarese vince all'Aristide Paglialunga la 33esima giornata di Promozione, battendo di fronte al proprio pubblico il Priverno, con il risultato finale di 2-0. Quest'ultimo, destinato ormai allo spettro più che realistico della retrocessione, non è riuscito ad imprimere il proprio gioco neanche in occasione della sfida con i biancorossi. L'incontro infrasettimanale di mercoledì scorso, ha visto maturare da parte di Dipilato e compagni una buona prestazione, culminata da due reti per tempo: il vantaggio al 22' di Sardone e il definitivo raddoppio siglato da Colace all'89'. Nonostante una ripresa non troppo positiva e precisamente poca lucida da parte della società ospitante, protagonista nell'aver sprecato più di un'occasione da rete. La compagine di mister Natalini, di fatto, prosegue il suo cammino conquistando tre punti preziosi in ottica classifica. Il secondo posto, ancora da blindare, passerà senza ombra di dubbio da domenica, quando contro ci sarà proprio il Città di Formia che si trova a -1. Invariata invece la distanza con il Pro Calcio Tor Sapienza primo (-3).

IL TABELLINO. Fregene Maccarese: Teti, Colace, Natalini (dal 90' Gulli), Greco (dal 71' Rossano), Attardo, Stendardo, Sardone (dall'84' Guagliano), Rizzitelli, Dipilato, Scifoni, Gallinari. A disposizione: Pacelli, Territo, Auriti, Marchese, Gonnelli, Spennacchio. Allenatore: Natalini.

Priverno Calcio: Palombo, De Rossi, Fanti, Franciosi (dall'82' Camara), Mollo D., Valente, D'Orso, Bono (dal 74' Solda), Mollo M., Utzeri, Nogarotto. A disposizione: Vellucci, Nocera. Allenatore: De Filippis.

Arbitro: D'Adamo di Roma 2. Assistenti: Arseni e Castrucci di Ostia Lido.

Marcatori: 22'pt Sardone, 44'st Colace (F).

