Non conosce ostacoli la marcia del Fregene, che conquista la settima vittoria consecutiva e resta saldamente al comando del girone C di Promozione.

La squadra di mister Natalini, ancora a punteggio pieno, supera 2-0 la Pro Calcio Cecchina consolidando il proprio primato. I biancorossi, dunque, si portano a sette lunghezze di vantaggio sulle nuove seconde in classifica, Cisterna e Lupa Frascati. Una gara non semplice, quella con il Cecchina. Al Paglialunga di scena un primo tempo chiuso sullo 0-0, equilibrato e combattuto con la formazione ospite brava a chiudere ogni spazio. Nella ripresa, invece, scendono in cattedra i padroni di casa. Il Fregene riesce a sbloccare il risultato al 50’, grazie a Di Vilio, abile a finalizzare una bella azione corale. Il raddoppio arriva poco dopo, al 63’, firmato dal subentrante Di Florio. Quest'ultimo, fondamentale nel mettere a segno il sigillo che di fatto ha archiviato la partita, nonostante la reazione del Cecchina, mai arrendevole e sempre propositivo fino al triplice fischio. Tre punti conquistati che confermano forza e solidità in un Fregene divenuto la squadra da battere in questo avvio di stagione. Il prossimo impegno, per la compagine fregenese è in programma domenica 9 novembre, sul campo dell’Ariccia.

IL TABELLINO. Fregene-Pro Calcio Cecchina: 2-0.

Marcatori: 50' Di Vilio, 63' Di Florio.

Fregene: Pacelli; Vissani, Di Vilio (79' Sardone), Bloise (68' Greco), Guagliano, Stendardo, Cardiero (86' Balleello), Zambrini, Dipilato, Scifoni, A. Davi, (60' Di Florio). A disposizione: Cilli, Giontella, Poliziani, Gonnelli, Gallinari. Allenatore: Mauro Natalini.

Pro Calcio Cecchina: Baccarini; Drogheo (84' Persia), Amore (62' Mancini), Spinetti (23'pt Battisti), Barone, Spurio, Trevisone, Lucidi, Ruotolo (62' Raponi), Sambucini (71' Carone), Di Felice. A disposizione: De Angelis, Lauri, Ronchini, Di Giovambattista. Allenatore: Giuseppe Ruotolo.

Arbitro: Francesco Castro di Roma 1. Assistenti: Carlo Rainaldi di Tivoli e Giulio Belgiovine di Roma 2.

NOTE. Recupero: 2'pt, 3'st.

