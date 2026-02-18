Nella 23esima giornata del girone C di Promozione, il Fregene di mister Natalini conferma il proprio momento d’oro e allunga in vetta alla classifica. I biancorossi espugnano il campo del Nettuno con il punteggio di 1-2 e mantengono sei punti di vantaggio sull’Atletico Ardea, sempre secondo. Una vittoria pesante, costruita con determinazione e cinismo. Dopo una prima fase di studio, sono gli ospiti a trovare il vantaggio con Caldiero, bravo a sfruttare un’incertezza della retroguardia locale. Il Nettuno reagisce con orgoglio e trova il pareggio grazie a Neroni, che riaccende le speranze dei padroni di casa e riporta il match in equilibrio. Nella ripresa, però, il Fregene dimostra perché guida il campionato: ordine tattico, qualità nelle giocate decisive e grande concretezza sotto porta. A firmare il gol partita è Guagliano, che finalizza al meglio un’azione corale e regala ai suoi tre punti fondamentali nella corsa alla promozione. Per il Nettuno, nonostante una prova generosa, arriva una sconfitta che lascia la squadra al nono posto in classifica. I tirrenici avranno subito l’occasione di riscattarsi nel prossimo turno contro l’Ariccia, in una sfida importante per rilanciarsi in zona play-off. Il Fregene, invece, guarda tutti dall’alto verso il basso e prepara la prossima sfida contro la Pro Calcio Cecchina con la consapevolezza di chi sa di avere il destino nelle proprie mani. La marcia dei biancorossi continua, e giornata dopo giornata la vetta sembra sempre più salda.

©RIPRODUZIONE RISERVATA