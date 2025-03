Il Fiumicino torna a vincere e lo fa sconfiggendo 1-0 la Romulea, in occasione della 27esima giornata del girone A di Eccellenza. I rossoblu si regalano speranze salvezza ritrovando un successo che mancava addirittura da ben 18 turni, quando ad allora batterono 3-0 la Luiss. Una sensazione quasi totalmente dimenticata in quel del Pietro Desideri, se non fosse per la splendida punizione di Prato messa a segno al 23’. Il calciatore in questione, assoluto protagonista nel decidere la sfida delle ore 11, ha permesso ai propri compagni di regalarsi ulteriori speranze per non retrocedere in Promozione. Almeno, matematicamente parlando, quando ad oggi mancano soltanto 7 gare al termine del campionato. Nonostante molteplici occasioni per il raddoppio non concretizzate, la compagine aeroportuale con le unghie e con i denti difende un risultato voluto, cercato e meritato. Non frutto del caso ma dell’impegno, dell’organizzazione e dell’attenzione che i padroni di casa hanno dimostrato. Gli uomini di mister Lodi, se pur siano ancora ultimi in classifica, si sono potuti però avvicinare alla zona play-out. Una distanza di -6 punti ricoperta dalla Luiss e resa tale, grazie alla sconfitta di quest'ultima sul campo dell'Aurelia Antica Aurelio.

IL TABELLINO. Fiumicino 1926-Romulea: 1-0.

Fiumicino 1926: Fraschetti; Marvulli, Spagnoletti, Benedetti (dal 45’ Bartocci), Trinchi, Pennacchi (dal 57' Frasca), Lombardi, Munaretto (dall’87' Pizarro), Maduka(dal 61' Cococcia), Ferrentino (dal 75' Formisano), Prato. A disposizione: Iurgens, Patalano, Palmieri, Di Loreto. Allenatore: Lodi.

Romulea: Pensa; Zeno, Faccenna (dall’85' Gentile), Mussini, Fiore (dal 61' Mancini), Costa (dal 61' Dei Giudici), Amorosino, Pomponi (dal 71' Ricceri), Tagami, Ciriachi (dal 61' D’Andrea), Travaglini. A disposizione: Milan, Montalbano, Quadraccia, Monacu. Allenatore: Decataldo.

Marcatori: al 23' Prato (F).

Arbitro: Masevski di Ciampino. Assistenti: Corsini di Roma 1 e Pellecchia di Ciampino.

Ammoniti: Marvulli (F); Costa, Pomponi, Ciriachi, Mancini, Monaco (R).

