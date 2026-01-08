Si interrompe sul campo del Città di Cerveteri la striscia positiva del Fiumicino di mister Albano. Nel turno infrasettimanale valido per la 17esima giornata del girone A di Promozione, i rossoblu escono sconfitti di misura (1-0), al termine di una gara che lascia più di un rammarico per quanto visto. A decidere l’incontro è un episodio al 32’ del primo tempo: un’uscita palla imperfetta degli aeroportuali spalanca la strada a Falco, che non perdona e firma la rete poi risultata decisiva. Un gol che spezza l’equilibrio di una partita giocata a ritmi non elevatissimi, ma che il Fiumicino ha provato a interpretare con personalità, soprattutto sul piano del possesso e del predominio territoriale. Dopo lo svantaggio, la compagine ospite reagisce con ordine e crea diverse occasioni per rimettere il risultato in equilibrio. Le opportunità non mancano, così come la pressione costante nella metà campo avversaria, ma la porta del Città di Cerveteri resta stregata. I padroni di casa, cinici e compatti, difendono con attenzione e sfruttano al massimo l’unica vera concessione dell’incontro. Dopo tre vittorie e due pareggi, arriva dunque una battuta d’arresto per i fiumicinesi, che pesa soprattutto per il contesto. Uno scontro diretto con vista alta classifica, perso in maniera che appare severa per quanto espresso sul terreno di gioco. Gli episodi, ancora una volta, fanno la differenza. Una sconfitta che brucia, ma dalla quale è obbligatorio ripartire. Il campionato non concede pause e già domenica attende un banco di prova durissimo: la trasferta sul campo dell’Atletico Cimina Falisca, campione d’inverno. Un’occasione immediata per dare un segnale di reazione, dimostrare maturità e trasformare la delusione in nuova energia per il prosieguo della stagione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA