Si alza sensibilmente il coefficiente di difficoltà per il Fiumicino, atteso domani pomeriggio da una trasferta tanto affascinante quanto impegnativa. Nella 22esima giornata del girone A di Promozione va infatti in scena il derby contro il Borgo Palidoro, capolista del campionato e formazione decisa a difendere il primato davanti al proprio pubblico. L’appuntamento è fissato per le ore 15 allo Stadio Le Muracciole di Aranova, teatro di una sfida che promette intensità, agonismo e forti motivazioni da entrambe le parti. I padroni di casa arrivano dal pareggio per 1-1 contro la Fonte Meravigliosa, un risultato inatteso che ha rallentato la corsa della capolista ma non ne ha scalfito le certezze. Dall’altra parte, il Fiumicino di mister Albano si presenta con il morale alto grazie al convincente successo interno per 3-1 contro la DuePigrecoRoma, terza vittoria consecutiva tra le mura amiche che ha rilanciato entusiasmo e fiducia nell’ambiente. Decimi in classifica, i rossoblù sanno di partire sulla carta sfavoriti, ma il derby è da sempre una storia a parte. Per provare a strappare un risultato positivo serviranno grinta, intensità, cuore e un forte senso di appartenenza. Elementi fondamentali per reggere l’urto della prima della classe e giocarsi la partita fino all’ultimo minuto, dando continuità al momento positivo.

