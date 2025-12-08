Il Fiumicino torna finalmente a sorridere. Dopo settimane di attesa e una serie di risultati che avevano complicato la classifica, gli uomini di mister Albano ritrovano i tre punti battendo 1-0 il Real Campagnano nel 12esimo turno del girone A di Promozione. Una vittoria preziosissima, ottenuta contro la sesta forza del campionato, che rilancia gli aeroportuali e li allontana - almeno per il momento - dalla zona playout. La gara si apre subito con intensità. I rossoblu partono forte e trovano il vantaggio in avvio grazie a Ferrentino, abile a svettare di testa e a spedire il pallone in rete. Pochi minuti prima era stato annullato un gol a Grappasonni su situazione di palla inattiva, episodio che non ha però scalfito la determinazione dei padroni di casa. Dopo l’1-0, costruiscono con ordine, concedendo un’unica occasione agli ospiti e provando a colpire nuovamente in ripartenza. L’intervallo arriva con la compagine ospitante in controllo del match. Nella ripresa però cambia registro: meno ricerca del gioco spettacolare, più attenzione, compattezza e gestione. Il Fiumicino chiude ogni spazio, non permette al Campagnano di rendersi davvero pericoloso e conduce la partita fino al triplice fischio senza correre rischi. Un successo fondamentale, che mette fine a un digiuno di vittorie che durava dalla sesta giornata e che può rappresentare la svolta della stagione. Restano invece al sesto posto il Real, incapace di trovare continuità in trasferta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA