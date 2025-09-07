Comincia con un successo limpido nel risultato, molto meno nella prestazione, per il Civitavecchia Calcio al sorgere del nuovo campionato di Eccellenza. Di fronte ad un Tamagnini strapieno, i nerazzurri hanno sconfitto per 3-0 l’Aurelio, risolvendo la pratica nel secondo tempo, dopo una prima mezz’ora, dove, sicuramente, si erano fatti preferire gli uomini di Lo Monaco. La sfida è decisa tutta nella ripresa, grazie alle reti di Fatarella (doppietta per il classe '99) e Alex Gagliardini. Due difensori, entrambi figli di Civitavecchia, che si scoprono attaccanti per un giorno, regalando tre punti pesantissimi ai propri tifosi, in un esito per quanto riguarda i marcatori che sicuramente in pochissimi si attendevano.

Sorprese nella formazione di partenza: Castagnari preferisce un centrocampo più esperto, quindi D’Innocenti in panchina. A pagare dazio è Funari, che perde la maglia da titolare, in favore del giovanissimo classe 2008 Alessandro De Rosa, novità nel roster civitavecchiese, di scuola Savio e reduce da un’esperienza in Liguria con la maglia dell’Entella. Per il resto confermati i propositi della vigilia, con Aceto che si conferma sempre più guardiano della porta. In avvio, Aceto mantiene lo 0-0 con un grande intervento su Scaffidi.

Il peso assordante delle aspettative, col passare dei minuti, inizia a lasciare spazio alla disinvoltura e alla volontà di pungere lì davanti. Così, nel finale di primo parziale, i nerazzurri hanno due clamorose occasioni per sbloccare la sfida. Ma la sfortuna si mette dalla parte dei padroni di casa, con la traversa che trema sui tentativi di Sebastiani e di De Costanzo. Duplice fischio e squadre che vanno negli spogliatoi sullo 0-0. Avvio di ripresa a ritmi elevati per i nerazzurri, che stazionano da subito nella metà campo avversaria.

Fino a quando Giordano Fatarella, in apertura di parziale, si trova nel posto giusto al momento giusto, per il vantaggio della Vecchia, calciando di impatto e senza pretese una palla di sinistro, che si infila alla sinistra del portiere Mercadante, figlio d’arte ed ex estremo difensore del Ladispoli. Uno a zero e palla al centro. La mentalità diventa quella giusta, col Civitavecchia che continua a giocare come se si trovasse sullo 0-0. La squadra gestisce e quando può riparte, con personalità. Poi, a dieci dal termine, Fatarella si ripete, realizzando una doppietta da urlo, che mette il punto esclamativo sulla sfida del Tamagnini, dopo un’imbeccata di Squerzanti, respinta non al meglio da Mercadante.

Punto esclamativo che diventa un punto a tutti gli effetti quando, in pieno recupero, Gagliardini secca Mercadante con un gran tiro da fuori, in un gol non solito per lui, abituato a fare la voce grossa in mischia su situazioni di palla inattiva. 3 a 0 per la Vecchia e titoli di coda.

«Non segnavo un gol da due anni – commenta un emozionato Giordano Fatarella – ed è la prima volta di una doppietta a livello senior. Non mi aspettavo assolutamente di poterci riuscire. iSono davvero contento, soprattutto per la squadra, perché nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà e sbloccare la partita è stato fondamentale. Le prime partite sono sempre difficili, anche l'altro anno abbiamo avuto problemi con l'Ottavia, è normale, ancora ancora non siamo amalgamati, ma l'importante era vincere perché la prima vittoria dà entusiasmo e ti permette di affrontare le prossime partite al meglio. Nei primi 30 minuti abbiamo sofferto un po’, nonostante avessimo avuto due palle gol grosse, clamorose, con due traverse, ma nel secondo tempo per fortuna le cose si sono messe bene».

